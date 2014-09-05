إسرائيل تطرح مناقصة لبناء استيطانية بالضفة

طرحت إسرائيل مناقصات لبناء 283 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية بعد أيام من أكبر حملة لمصادرة أراض فلسطينية تقوم بها إسرائيل خلال ثلاثة عقود.

ونشرت المناقصات الجديدة لبناء وحدات سكنية في مستوطنة الكنية جنوب نابلس أمس الخميس ، حسب الوثائق التي نشرت على الموقع الإلكتروني لهيئة الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد الماضي أنها ستصادر 400 هكتار من الأراضي بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية إن هذه هي أكبر عملية مصادرة لأراضي منذ ثمانينيات القرن الماضي وأعربت عن توقعاتها أن يتم استخدام هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة مجاورة.