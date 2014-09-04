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وصول قادة حلف الأطلسي إلى ويلز لبدء القمة

4/9/2014

وصل زعماء دول حلف شمال الأطلسي إلى مقر انعقاد الحلف في "نيوبورت" بمقاطعة ويلز البريطانية صباح الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية وخطر تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية".

اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في ويلز استعدادا للقمة

وتبدأ أعمال القمة الخميس وتستمر إلى الجمعة، بحضور الرئيس الأوكراني "بيترو بوريشينكو" مراقبا. ويتوقع خلال اجتماع قادة الحلف التأكيد على إقامة قوة تدخل سريع للحلف يكون مقرها في شرق أوروبا.

 

ويأتي انعقاد القمة بعد يوم من إعلان كييف اتفاقا مع موسكو حول وقف لإطلاق نار في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا.

وسيبحث القادة سبل الحد من تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" وخطط التدخل العسكري، والتي ستتركز على شن ضربات جوية لمراكز التنظيم، بالإضافة إلى دعم الحكومة العراقية وإقليم كردستان بمعدات عسكرية وأسلحة متقدمة.

وقبل انطلاق القمة استبعد خبراء إمكانية خروج زعماء الحلف بقرارات حاسمة حول الوضع في أوكرانيا والتعامل مع روسيا وطريقة التعامل مع تنظيم الدولة.

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