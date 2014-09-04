مصر: عمليات ترميم هرم زوسر جارية دون وقوع انهيارات

قالت وزارة الآثار المصرية الخميس في بيان إن هرم المدرج بمنطقة سقارة الأثرية جنوبي القاهرة، وهو أقدم هرم في التاريخ وأول هرم كامل بناه المصريون القدماء، يجري ترميمه دون وقوع انهيارات لأي من حجارته.

جاء بيان الوزارة ردا على أخبار نشرت في مواقع للتواصل الاجتماعي الخميس عن انهيار أجزاء من الهرم الذي يجري ترميمه منذ عام 2006.

والهرم الذي تعرضت مصاطبه الست للتهالك بفعل الزمن شيد من الحجر الجيري قبل نحو 4650 عاما وينسب إلى زوسر وهو من ملوك الأسرة الثالثة الفرعونية التي حكمت مصر بين عامي 2686 و2613 قبل الميلاد.

وكان المجلس الأعلى للآثار أعلن عام 2008 عن تبني مشروع بتعاون ياباني أمريكي لتوثيق الهرم بالتصوير المجسم ثلاثي الأبعاد لمعرفة حالته وحالة القطع الحجرية باستخدام أنواع متعددة من أجهزة الليزر حفاظا على قيمته الأثرية.

لكن الأعمال تعطلت مؤقتا بعد الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وفي أغسطس/ أب 2011 أعلنت وزارة الآثار أن حالة الهرم "حرجة جدا" بسبب توقف مشروع ترميمه. وفي سبتمبر أيلول 2011 أبدى وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في القاهرة استعداد اليونسكو للتعاون مع مصر في تطوير وترميم مواقع أثرية منها مشروع ترميم هرم زوسر.

وقال يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة في البيان إن الهرم سليم ولم تتعرض أي من أحجاره للانهيار ولم تسقط أجزاء من بنيانه أثناء أعمال الترميم الجارية حاليا.

وأضاف أن مشروع ترميم الهرم "ماض على قدم وساق دون أن يواجه أي مشكلات تقنية أو فنية… اليونسكو كانت قد أشادت في تقريرها الأخير بالمراحل المنتهية من مشروع ترميم الهرم."