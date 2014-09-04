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جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وواشنطن

4/9/2014

بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات ثنائية نووية في جنيف الخميس تستمر حتى يوم السبت في ثاني لقاء يجمع الطرفان منذ فشل طهران والدول الست الكبرى في تخطي خلافاتهم حول البرنامج النووي الإيراني.

وحددت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا مهلة جديدة تنتهي في 24 نوفمبر تشرين الثاني، للتفاوض على اتفاقية شاملة تقلص طهران بموجبها أنشطتها النووية، في مقابل إنهاء تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

جواد ظريف وجون كيري في اجتماع حول النووي الإيراني

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية الإيراني "مجيد تاخت رافانشي" قوله مساء الأربعاء، "إذا توفرت النية الحسنة والمسار البناء يمكننا أن نصل إلى النتيجة المرجوة بحلول 24 نوفمبر".

وأوردت طهران أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والدول الست ستعقد في نيويورك في 18 سبتمبر أيلول الجاري، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت أنها تعتزم إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا في 11 سبتمبر أيلول في فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوفد الأميركي يشمل نائب وزير الخارجية "وليام بيرنز" ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية "وندي شيرمان"، فيما سيشارك من الطرف الآخر، كبير المفاوضين الإيرانيين "عباس عراقجي".

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