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توتر فى الأقصى وسط اقتحامات واعتداء على حراس المسجد

4/9/2014

تسود ساحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك ومحيط بواباته الرئيسية الخارجية حالة من التوتر الشديد وسط اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وحراس المسجد الذين تصدوا لعصابات المستوطنين في باحات الأقصي بهتافات التكبير والتهليل.

وتصدي المصلون وطلبة حلقات العلم الخميس للمستوطنين في حين تدخل حراس الأقصي لمنع بعض المتطرفين اليهود من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد وتدخلت شرطة الاحتلال المرافقة واعتدت علي المصلين والحراس واشتبكت معهم بالأيدى.

وقال أحد العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية، إن عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اعتدت على حارس المسجد "مهند إدريس" بالضرب بشكل مبرح بعد أن طلب من إحدى اليهوديات المتطرفات عدم الصلاة داخل المسجد الأقصى عند باب الرحمة.

ولفت موظف الأوقاف إلى أن عناصر الشرطة الخاصة نفسها اعتدت على مجموعة أخرى من الحراس وتهجمت عليهم وضربتهم وشتمتهم بألفاظ مهينه وبذيئة دون أى احترام لقدسية المكان ولموظفى الأوقاف وبعد ذلك قامت قوة أخرى بتهديد مجموعة من الحراس بالاعتقال ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى دون سبب

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