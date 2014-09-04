بوروشينكو: نتوقع وقفاً لإطلاق النار وخطة للسلام الجمعة

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه سيصدر أمرا بوقف إطلاق النار يوم الجمعة للقوات الأوكرانية التي تقاتل انفصاليين مؤيدين لروسيا ليمهد الطريق لتنفيذ "خطة سلام تدريجية" لبلاده. وفي كلمة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز الخميس قال بوروشينكو إن وقف إطلاق النار مشروط باجتماع من المقرر أن يعقد في مينسك يوم الجمعة ويضم مندوبين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال بوروشينكو "في الساعة 1400 بالتوقيت المحلي وبشرط انعقاد اجتماع مينسك سأطلب من رئاسة الأركان وضع اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار ونأمل أن يبدأ تنفيذ خطة السلام غدا."

من جهة ثانية، نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن قيادي كبير للانفصاليين المؤيدين لروسيا مشارك في المحادثات مع كييف قوله يوم الخميس إنه إذا التزمت القوات الأوكرانية بوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا فان قوات الانفصاليين قد تقوم بذلك ايضا.

وقال أندريه بورجين زعيم ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية التي ستجري محادثات سلام مبدئية مع كييف في مينسك يوم الجمعة " إذا كان هناك وقف إطلاق نار حقيقي من جانبهم فربما سنتوقف نحن أيضا عن إطلاق النار… سنرى كيف سيلتزمون بوقف إطلاق النار."