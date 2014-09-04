انخفاض شعبية الرئيس فرانسوا أولوند إلى مستوى قياسي

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس أن شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 13 في المئة في أغسطس آب. وهو ما يعزز ترتيبه كرئيس فرنسا الأقل شعبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (ت.إن.إس-سوفريه) أن نسبة تأييد أولوند تراجعت خمس نقاط مئوية عن الشهر الماضي لتصل إلى أقل معدل يتم تسجيله في هذه المؤسسة لرئيس ما زال في موقعه. الاستطلاع أجرته المؤسسة في الفترة بين 28 أغسطس آب و أول سبتمبر أيلول. وشمل الاستطلاع ألف شخص. وجرى في مقابلات شخصية.

وفقد أولوند التأييد بين مؤيديه ومنهم كثير من الناخبين اليساريين لأسباب تتصل في الأغلب بالإحباط من أدائه على الصعيد الاقتصادي ومن البطالة التي اقتربت من الوصول إلى نسبة قياسية زادت على عشرة في المئة ومن النمو الراكد تقريبا.

وأعقب هذه الفترة تعديلا حكوميا جرى خلاله الإطاحة بوزير الاقتصاد المفوه أرنو مونتبور وحل محله المصرفي السابق إيمانويل ماكرون (36 عاما) في أحدث مؤشر على تحول أولوند الاشتراكي باتجاه الوسط.

ومنذ ذلك الحين يواجه أولوند مزيدا من الصعوبات السياسية حيث نشرت صديقته السابقة فاليري تريافيلير تفاصيل علاقتهما كاملة وصولا إلى الكشف عن علاقته بالممثلة جولي جاييه.

بالإضافة إلى وصف أولوند بأنه متبلد المشاعر وغير مبال كتبتتريافيلير أن أولوند لا يحب الفقراء ويصفهم في أحاديث خاصة بأنهم "بلا أسنان". وهو ما أثار انتقادات بالنفاق بالنسبة لكونه زعيما يساريا.

كما تراجعت أيضا شعبية رئيس الوزراء مانويل فالس الذي كان في وقتمن الأوقات أكثر أعضاء حكومة أولوند شعبية فزادت نسبة شعبيته على50 في المئة. وتراجعت الآن شعبية فالس إلى 30 في المئة في أغسطس/ آب.