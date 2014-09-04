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الناتو يدعو روسيا لسحب قواتها من شرق أوكرانيا

4/9/2014

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن الكرملين يوم الخميس لسحب قواته من أوكرانيا والكف عن دعم المتمردين في شرق البلاد. وأضاف راسموسن في اجتماع مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في قمة حلف شمال الأطلسي بالقرب من مدينة نيوبورت بويلز "ندعو روسيا إلى إنهاء ضمها غير القانوني والمعلن من جانب واحد للقرم."

وأضاف "ندعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا ولوقف تدفق السلاح والمقاتلين والأموال على الانفصاليين.. ندعو روسيا إلى التراجع عن المواجهة وانتهاج نهج السلام."

من جانبه أعلن البنتاغون الخميس أن روسيا حشدت على الحدود مع أوكرانيا جنودا ومعدات "اشد فتكا" مما شاهدناه منذ بدء الأزمة بين كييف والانفصاليين المقربين من موسكو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكولونيل ستيفن ورين "قلق واشنطن الشديد" مشيرا إلى وجود قطع مدفعية وانظمة دفاع جوي وانتشار أكثر من عشرة الاف جندي على الحدود.

وبدأت أعمال القمة الخميس وتستمر إلى الجمعة، بحضور الرئيس الأوكراني "بيترو بوريشينكو" مراقبا. ويأتي انعقاد القمة بعد يوم من إعلان كييف اتفاقا مع موسكو حول وقف لإطلاق نار في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال الأربعاء إن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن ينجح إلا حين تتوقف موسكو عن "التظاهر" بأنها لا تسيطر على الانفصاليين الموالين لها وتكف عن إرسال الجنود والأسلحة إلى جارتها.

وأدلى أوباما بتصريحاته في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإستونيا وهي إحدى ثلاث دول سوفياتية سابقة تطل على بحر البلطيق وتملك حدودا مشتركة مع روسيا. والدول الثلاث بها أقليات روسية كبيرة وتعتمد على إمدادات الوقود الروسية.

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