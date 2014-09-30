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مسؤول إيراني: طهران تقرر تقديم منحة للجيش اللبناني

30/9/2014

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الثلاثاء أن إيران قررت تقديم منحة عسكرية للجيش اللبناني. ولم يحدد شمخاني ما سوف تتضمنه المنحة.
 الجيش اللبناني

وقال مصدر دبلوماسي إن وزير الدفاع الإيراني سيطلب من نظيره اللبناني قريبا قائمة بالأسلحة التي يحتاجها الجيش.

ويجتمع شمخاني مع مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الوزراء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

من جهة أخرى، يكثف الجيش اللبناني جهوده لمنع المقاتلين في سوريا من دخول البلدات الحدودية اللبنانية. فيما شهدت بلدة عرسال الشمالية في شهر أغسطس/آب الماضي أعمال عنف مرتبطة بالصراع الدائر في سوريا.

لكن بروز مقاتلي "تنظيم الدولة" في سوريا شكل عدوا مشتركا لإيران والولايات المتحدة.

ويتهم المقاتلون في سوريا وحلفاؤهم في لبنان الجيش اللبناني بالعمل مع حزب الله الذي أرسل مقاتلين لمساعدة قوات النظام السوري.

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