عريقات: نتنياهو يقود إسرائيل على طريقة البغدادي

صائب عريقات (أرشيف-Getty)

شبه صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الثلاثاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بزعيم "تنظيم الدولة" عمر البغدادي ردا على تشبيه نتنياهو حركة حماس بالتنظيم المتطرف لتبرير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ردا على خطاب نتنياهو الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن نتنياهو أصر على تحويل الصراع في المنطقة من صراع سياسي إلى صراع ديني".

وأضاف أن "نتنياهو حاول تصدير الخوف من الدولة الإسلامية التي يقودها عمر البغدادي لكنه تناسى أنه هو من يقود (الدولة اليهودية)".

وأوضح عريقات "نتنياهو يصر على تسمية دولة إسرائيل بالدولة اليهودية، ويؤيد ويدعم مجموعات المستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون ويدمرون ويحرقون المساجد والكنائس، وهم من أحرق الفتى محمد أبو خضير "في القدس في يوليو"، مثلما تقوم مجموعات البغدادي بالقتل والإرهاب".

وتابع أن "المستوطنين ترجموا خطاب نتنياهو بدعمهم في إرهابهم باحتلال سبعة منازل اليوم في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة".

واعتبر عريقات أن "نتنياهو أغلق بخطابه كل الأبواب أمام حل الدولتين على حدود عام 1967 ويرفض أي حل سياسي جدي بل ويدعم إرهاب المستوطنين كما هو البغدادي".

ومنذ أسابيع يقارن نتنياهو بين حماس وتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق ما استدعى تشكيل ائتلاف دولي لمحاربته بقيادة أميركية.

وقال نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة مساء الاثنين إن "المعركة ضد الإسلام المتطرف واحدة، لهذا السبب فإن معركة إسرائيل ضد حماس ليست فقط معركتنا إنها معركتكم".

حنان عشراوي (أرشيف-EPA)

ومن جهتها ردت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية على كلام نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلة إن نتنياهو "حاول عبر خطابه أن يخدع الجمهور عبر توسل لغة الكراهية والافتراء والأعذار".

ورأت عشراوي أن نتنياهو "فقد الإحساس بالواقع حين رفض الاعتراف بالاحتلال ومجازره وجرائم الحرب التي ارتكبها"، في وقت بدأ الفلسطينيون حملة دبلوماسية في الأمم المتحدة لإستصدار قرار دولي يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي وينص على قيام دولة فلسطين ضمن حدود 1967.

بدوره أيضا رد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس على خطاب نتنياهو واعتبر أن "تصريحاته بأن حماس وداعش "تنظيم الدولة" هما وجهان لعملة واحدة هي محاولة لخلط الأمور"، مؤكدا أن "حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني" في حين أن "الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر الشر والإرهاب في العالم وإرهاب "إسرائيل" هو عملة بوجه واحد فقط".

سامي أبو زهري (أرشيف-الجزيرة)

وأضاف أبو زهري أن "جرائم نتنياهو في غزة لا يمكن القفز عليها بخطاب فارغ المضمون وما يجزم بكذب نتنياهو هو رفضه استقبال لجنة دولية للتحقيق بجرائمه في غزة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم الجمعة إسرائيل بارتكاب "جريمة إبادة" في قطاع غزة، مؤكدا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المفاوضات فشلت وحان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي و"لاستقلال دولة فلسطين"، وهو الأمر الذي أثار استياء واشنطن.