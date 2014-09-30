احتجاجات بسبب منع إجراء استفتاء كتالونيا

تسبب قرار المحكمة الدستورية الإسبانية بالمنع المؤقت لإجراء الاستفتاء على الاستقلال في إقليم كتالونيا بنشوب احتجاجات حادة في المنطقة.

ودعت المجموعات الانفصالية اليوم الثلاثاء لمسيرات في أرجاء منطقة كتالونيا الواقعة شمال شرق إسبانيا.

واتهم سياسيو كتالونيا قضاة المحكمة الإسبانية في مدريد بأنهم اتخذوا القرار بشكل سريع.

ويذكر أن المحكمة أصدرت أمس الاثنين حكما بالمنع المؤقت للاستفتاء الذي كان من المقرر إجراؤه في التاسع من نوفمبر القادم، بعد ستة ساعات فقط من تقديم طعن دستوري من الحكومة المركزية الإسبانية.

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كتالونيا "ارتور ماس" إن القضاة اتخذوا القرار بشكل سريع للغاية.

وأشارت صحيفة "ايه بي سي" الإسبانية إلى أنه من الممكن معاقبة رئيس حكومة إقليم كتالونيا، حال مواصلته للاستعدادات لإجراء الاستفتاء.