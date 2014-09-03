مكافحة تفشي الإيبولا تتكلف 600 مليون دولار

صورة بالمجهر الإلكتروني للقاء محتمل للإيبولا (أرشيف)

قال الدكتور ديفيد نابارو منسق الأمم المتحدة المكلف بتنسيق الجهود لاحتواء فيروس الإيبولا للصحفيين الأربعاء إن تزويد بلدان غرب أفريقيا بما تحتاجه من إمدادات من أجل السيطرة على الفيروس سيتكلف حوالي 600 مليون دولار.

وقال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 40% من حالات الإيبولا في بلدان غرب أفريقيا عندما بدأ تفشي الفيروس في مارس الماضي حدثت في الأسابيع الثلاثة المنصرمة في مؤشر آخر على أن الوباء ينتشر بسرعة تفوق سرعة الجهود المبذولة من أجل احتوائه.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن متوسط معدل الوفيات هو 51% ويتراوح بين 41% في سيراليون إلى 66% في غينيا.

ويعكس معدل الوفيات مشكلات خطيرة فيما يتعلق بإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة على التفشي وعدم ملاءمة الإجراءات الطبية وإجراءات الصحة العامة.

وفي أبوجا قال وزير الصحة النيجيري الأربعاء إن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا ارتفعت إلى 18 حالة بعد أن أصيبت حالة رابعة في بورت هاركورت وهي أكبر مركز لصناعة النفط والغاز في أفريقيا.

وبدأ تفشي الفيروس في نيجيريا كبرى الدول الأفريقية من حيث السكان في 20 يوليو عندما سقط رجل ليبري في مطار لاجوس ومن ثم انتقل الفيروس إلى عاملين في مستشفى قاموا بعلاجه.

من جهة أخرى أطلعت نانسي رايتبول -وهي طبيبة تعمل مع منظمة إس آي إم المسيحية الأميركية أصيبت بالفيروس أثناء عملها في ليبيريا- الصحفيين على معركتها مع الفيروس المميت لأول مرة وتماثلها للشفاء.

رايتبول أثناء حديثها بعد الشفاء من الإيبولا (Getty)

وقالت الطبيبة التي بدت في صحة جيدة للصحفيين في مقر منظمة الصحة العالمية لقد "مرت علي أوقات اعتقدت فيها أنني لن أشفى من المرض… ومرت علي أيام حالكة السواد".

من جهة أخرى وفي سياق علاج مرض الإيبولا قال مستشفى رويال فري الملكي في لندن الأربعاء إن المواطن البريطاني وليام بولي الذي أصيب بالإيبولا في غرب أفريقيا أتم شفاءه وخرج من المستشفى بعد علاجه بالعقار التجريبي زي-ماب.

وعولج وليام بولي في وحدة خاصة للحجر الصحي عقب إصابته بالمرض خلال تطوعه للعمل كممرض في سيراليون.

وقال المستشفى في بيان "بعد عشرة أيام من العلاج الناجح في وحدة الحجر الصحي المشدد -وهي الوحدة الوحيدة في المملكة المتحدة- خرج السيد بولي من مستشفى رويال فري اليوم".

وأضاف البيان أن بولي "نقل جوا إلى المستشفى يوم الأحد 24 اغسطس وعولج بالعلاج التجريبي زي-ماب".

وقال بولي في وقت لاحق للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أنه كان محظوظا.. "كنت محظوظا من عدة نواح… أولا طبيعة الرعاية التي تلقيتها والتي تختلف تماما عما يحصل عليه الناس في غرب أفريقيا في الوقت الحالي على الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها عدة منظمات هناك، "والأمر الثاني أن الأعراض التي أصبت بها لم تتطور إلى أسوأ مراحل المرض".