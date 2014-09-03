مقتل شرطي وإصابة اثنين بشمال سيناء

قوات من الجيش المصري في سيناء (أرشيف-الجزيرة مباشر)

قتل شرطي مصري بالرصاص الأربعاء فيما أصيب آخران أحدهما ضابط في هجومين منفصلين في شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنيا بعد هجوم كبير الثلاثاء أوقع 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 يتم استهداف قوات الجيش والشرطة بانتظام من قبل مجموعات جهادية.

وفتح مهاجمون مجهولون يستقلون سيارة النار على شرطي أثناء عودته إلى منزله في مدينة العريش بشمال سيناء "300 كم شرق القاهرة"، وفق ما أكد مسؤولون أمنيون.

وأعقب هذه الهجوم القاتل استهدفت مدرعة للشرطة بعبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق العريش-رفح في منطقة الخروبة، وقالت المصادر الأمنية إن ضابطا ومجندا أصيبا جراء هذا الهجوم الذي يعد الثالث ضد الأمن خلال يومين.

وتعتبر منطقة شمال سيناء معقل مجموعات جهادية أبرزها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة وتبنت تنفيذ عمليات عديدة ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء منذ عزل مرسي.

وقتل 11 شرطيا الثلاثاء إثر انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم فوقها في شمال سيناء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يعد أحد أكثر الهجمات دموية خلال الشهور الأخيرة.

وهو الهجوم الأكبر ضد قوات الأمن المصري عموما منذ مقتل 22 جنديا في الجيش في هجوم ضد نقطة لحرس الحدود بالقرب من الفرافرة في صحراء مصر الغربية جنوب غرب القاهرة في 19 يوليو الماضي.

ونقل الجيش قسما من قواته وعتاده إلى سيناء لمواجهة تلك هجمات المسلحين التي يبدو أنها لا تتوقف، ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عدد من "الإرهابيين" في عمليات دهم لتجمعات مسلحين إسلاميين.

قوات الأمن أثناء عمليات دهم في سيناء (أرشيف)

وتراجعت هجمات المسلحين ضد الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء خلال الشهرين الماضيين مع تكثيف الجيش المصري لهجماته ضد مراكز المتشددين الإسلاميين، لكنها يبدو وأنها عادت بشدة مع وقوع ثالث هجوم في يومين.

وأعلن تنظيم "أنصار بين المقدس" وهو الجماعة المسلحة الرئيسية في شمال سيناء مسؤوليته عن الاعتداءات الأكثر دموية خصوصا الهجومين على مديرية أمن المنصورة في ديسمبر ومديرية أمن القاهرة في يناير.

وتقول الجماعات الجهادية المتشددة إنها تقوم بتلك الهجمات ضد الأمن انتقاما لحملة القمع التي تشنها السلطة ضد معارضيها.

ومنذ عزل الرئيس مرسي يوليو 2013 تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت حوالي 1400 قتيل بحسب البيانات الرسمية وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

كما صدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة لقيت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.