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مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى من باب المغاربة

3/9/2014

اقتحم مستوطنون يهود، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح الأربعاء، وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

قاد الحاخام يهودا غليك، طليعة المجموعات التي اقتحمت الأقصى، ونفذ والمستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى المبارك.

تسود باحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك ومحيط بواباته الرئيسية "الخارجية"، أجواء شديدة التوتر وسط هذه الاقتحامات المتجددة من قبل مستوطنين للمسجد المبارك مع مواصلة منع النساء والفتيات والطالبات دخول الأقصى، وذلك لليوم الرابع على التوالى

وفي سياق متصل اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية صيادين فلسطينيين اثنين قبالة ساحل البحر بشمال مدينة غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن زوارق إسرائيلية حاصرت مركبا كان يقل اثنين من الصيادين واستهدفته بإطلاق نار قبل أن تقوم باعتقالهما وذلك قبالة شاطئ البحر فى منطقة السودانية شمال غزة.

وسمحت السلطات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين بالإبحار حتى مسافة 6 أميال بعد إعلان مصر اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة فى 26 من الشهر الماضى.

وأطلقت زوارق إسرائيلية النار بصورة متقطعة باتجاه مراكب صيد فلسطينية كانت تقوم بأعمال صيد، على مدار 24 ساعة الماضية ما ألحق أضرارا متفاوتة بعدد من قوارب الصيد دون وقوع إصابات.

وأكد صيادون أن إطلاق النار استهدف مراكبهم رغم تواجدها فى المنطقة المسموح الصيد بها على مسافة "ستة أميال بحرية.

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