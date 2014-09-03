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كرزاى: يطبق عقوبة الإعدام ضد مرتكبى جريمة اغتصاب

3/9/2014

دعا الرئيس الأفغانى حامد كرزاى الأربعاء إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبى جريمة اغتصاب تورط فيها عدة أشخاص وقعت الأسبوع الماضى فى كابول وأثارت صدمة بين الأهالى.

واعتقل ستة رجال على خلفية جرائم الاغتصاب والسطو المسلح والتى قالت الشرطة إنها وقعت يوم الجمعة الماضية على مشارف العاصمة، أقناء عودة أسرة أفغانية من حفل زفاف.

وذكر مسئول شرطة أن الرجال المسلحين يزعم أنهم أوقفوا سيارات الضحايا واغتصبوا أربع نساء قبل أن يقوموا بالسطو المسلح على الأسرة.

وقال أيمال فايزى المتحدث باسم كرزاى إن الرئيس أصدر مرسوما يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على "منفذى الجريمة البشعة" إذا تم إدانتهم.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن عشرة أشخاص آخرين متورطين فى الحادث، ودعا الرئيس السابق صبغة الله موجاديدى أمس إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة.

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