غوغل تبدأ الأبحاث لإنتاج معالج كمبيوتر فائق السرعة

قالت شركة غوغل إن فريقا بحثيا من جامعة كاليفورنيا بمدينة سانتا باربره بقيادة الفيزيائي جون مارتينيس سينضم للشركة لبدء مشروع صناعة معالج كمبيوتر كمي فائق السرعة اعتمادا على مكونات إلكترونية فائقة التوصيل.

وسيقام مختبر الذكاء الصناعي الكمي بالتعاون بين غوغل ومركز أبحاث أميس التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميريكية "ناسا" ورابطة جامعات أبحاث الفضاء للمساعدة في إيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تواجه علوم الكمبيوتر.

وقال هاترموت نيفين مدير الهندسة في غوغل على مدونة لغوغل على الإنترنت "سيكون بوسع فريق مختبر الذكاء الصناعي الكمي الآن تنفيذ وتجربة تصميمات جديدة" لمعالج الحاسب الكمي اعتمادا على أفكار نظرية حديثة.

وتركز غوغل -التي تعمل على مشاريع من بينها سيارات ذاتية القيادة وروبوتات- بشكل متزايد على الذكاء الصناعي في السنوات الأخيرة.