رئيس وزراء أستراليا لا يستبعد إرسال قوات قتالية للعراق

توني أبوت رئيس وزراء أسترايا (رويترز)

امتنع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الأربعاء عن استبعاد إرسال قوات مقاتلة لدعم الضربات الجوية الأميركية في العراق وسط مواجهة متزايدة مع مقاتلي تنظيم الدولة الذين استولوا على مساحات واسعة في ذلك البلد وفي جارته سوريا.

وسأل صحفي أبوت عما إذا كانت هناك حاجة إلى "قوات على الأرض" لدحر تنظيم الدولة المتشدد الذي بث الثلاثاء تسجيلا مصورا يظهر إعدام صحفي أميركي ثان هو ستيفن سوتلوف.

وقال أبوت "دول كثيرة تتحدث كل منها إلى الأخرى بشأن افضل السبل للسير قدما هنا لكن من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو تهديد ليس فقط لشعوب الشرق الأوسط بل أيضا للعالم بأسره".

"هذا صراع لدينا من الأسباب ما يجعلنا نرغب في تفاديه لكن من المحزن أنه صراع يتمدد ليصل إلينا ويؤثر علينا مثلما رأينا".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية في العراق في أغسطس للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 2011.

وجاءت الغارات في أعقاب المكاسب الكبيرة التي حققتها الجماعة المتشددة والتي أعلنت خلافة إسلامية في مناطق سيطرت عليها في سوريا والعراق.

وعلى الرغم من أن أستراليا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلا أن جنودها قاتلوا إلى جانب قوات الحلف في العراق وأفغانستان ومن المتوقع أن تقبل عضوية رسمية في برنامج الشراكة المعززة للحلف أثناء القمة التي ستعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانضمت أستراليا أيضا إلى مساعي الإغاثة متعدد الجنسيات لإسقاط معدات عسكرية ومساعدات إلى القوات الكردية التي تقاتل متشددي تنظيم الدولة في شمال العراق ورفض أبوت في السابق استبعاد المشاركة في ضربات جوية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق كريستوفر هيل -الذي عمل سفيرا في العراق في 2009 و2010- إن ذبح سوتلوف ينبغي أن يدق ناقوس إنذار للعالم وإن حلا عسكريا هو وحده الحل الواقعي في هذه المرحلة.