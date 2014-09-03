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برلين تنفى تواجد جنود ألمان فى مناطق نزاع بالعراق

3/9/2014

أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن الجنود الألمان المتواجدين حاليا فى شمال العراق بعيدون عن مناطق النزاع.

وتنفى الوزارة بذلك تقرير لموقع "ذا ديلى بيست" الإخبارى الإلكترونى يتحدث عن رصد جنود من القوات الخاصة الألمانية فى العراق بالقرب من خطوط المواجهة.

وذكر الموقع الأمريكى استنادا إلى بيانات قادة عسكريين أكراد أن قوات البيشمركة الكردية تلقت دعما من قوات خاصة من ألمانيا والولايات المتحدة فى قتالها مع ميليشات تنظيم "الدولة الإسلامية" بالقرب من مدينة زمار شمالى العراق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية الأربعاء "لا يوجد منا سوى ستة جنود اتصال فى زى مدنى بالعراق، وهؤلاء لا يغادرون مدينة إربيل".

أوضح المتحدث أن هؤلاء الجنود الستة ينفذون مهمة وحيدة فى عاصمة إقليم كردستان العراق، ألا وهي: تنسيق مساعدات الحكومة الألمانية.

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