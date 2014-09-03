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الحوثيون يرفضون مبادرة عبد ربه منصور هادي للتهدئة

3/9/2014
 

   الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

اقترح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إعادة الدعم على الوقود وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

كما أنه أقال حكومته أمس الثلاثاء في محاولة لتهدئة احتجاجات الحوثيين والتي استمرت لعدة أسابيع، وأوضح مصدر من الحكومة أن تنفيذ المبادرة متوقف على موافقة الحوثيين.

ومن جانبه أعلن محمد عبد السلام المتحدث باسم عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رفضهم للمقترحات المقدمة وأنهم ما زلوا إلي جانب الشعب اليمني، وإن الحكومة تحاول الالتفاف على مطالب الشعب اليمني.

وقال عبد الملك الحجري عضو المكتب السياسي للحوثيين أن مطلبهم هو إلغاء زيادة أسعار الوقود، وخفضها لا يساوي شيئاً.

ويطالب الحوثيون الشيعة باستقالة الحكومة وإعادة الدعم بالكامل، فهم يقاتلون منذ سنوات لحصول طائفتهم اليزيدية على سلطات أكبر في شمال اليمن.

وقال هادي في كلمة نقلها موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ "لن أسمح لأي عابث بأن يتهدد أمن الوطن واستقراره. كما أؤكد أنني سأتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة."

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