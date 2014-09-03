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أوباما يتشكك في الهدنة بين بوتين وبوروشينكو

3/9/2014
الرئيس الأميركي باراك أوباما (أرشيف)

أعرب باراك أوباما الرئيس الأمريكي عن شكوكه نحو الهدنة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتس المضربة شرق أوكرانيا

وقال أوباما في خطابه أثناء زيارته لـ"تالين" العاصمة الإستونية أنه من المبكر معرفة ما ستحققه هذه الهدنة، ولا يوجد حتى الآن علامات واضحة لاتفاق فعلي في الهدنة المعلنة

واعتبر أوباما الأنباء من موسكو بشأن الهدنة "فرصة على أقل تقدير" موضحا أنها قد تكون إشارة جيدة إذا كانت روسيا مستعدة لإيقاف تسليحها للانفصالين الموالين لها في شرق أوكرانيا أو تدريبهم.

ويذكر أن موسكو نفت توصل بوتين لاتفاق مع نظيره الأوكراني على وقف إطلاق النار في منطقة حوض دونيتس المضطربة شرقي أوكرانيا.

وأجرى ديوان الرئاسة في العاصمة الأوكرانية كييف تصحيحا واضحا في بيانه الذي تحدث فيه عن توصل بوتين ونظيره الأوكراني إلى اتفاق حول هدنة دائمة في منطقة حوض دونيتس.

وألغى ديوان الرئاسة في بيانه الذي نشر على موقعه على الإنترنت الأربعاء كلمة "دائمة"، وأبقى فقط على عبارة الاتفاق على "آلية لوقف إطلاق نار".

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