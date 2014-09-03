آبل: تسريب صور المشاهير تم باختراق حساباتهم الشخصية

قالت شركة آبل إن خدماتها التخزين السحابي آي كلاود "iCloud"لم تتعرض لأي اختراق وأنها آمنة تماما، وذلك في ردها على الأخبار التي تم تداولها بأن هناك قراصنة استطاعوا اختراق خدمة ""iCloud"" وحصلوا على صور فاضحة لبعض مشاهير الفنانين من هوليود، "التي عرفت باسم قضية الصور الفاضحة" والتي تم تداولها خلال اليومين الماضيين.

وقيل في حينه إن سبب انتشار تلك الصور هو اختراق خدمة "iCloud" من قبل قراصنة واستطاعوا الحصول على تلك الصور ومن ثم نشروها على الإنترنت.

وأضافت الشركة إن تحقيقاتها الأولية -التي أجرتها بعد نشر تلك الصور واستغرقت أربعين ساعة من التحقيق- أظهرت أن بعض حسابات المشاهير تم انتهاكها من خلال هجمات محددة على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والأسئلة السرية الخاصة بحساباتهم.

وأكدت الشركة أن جميع هذه الاختراقات لم تأت بسبب خرق خدمتي "iCloud" و"Find My IPhone" بل جاءت عبر اختراق القراصنة لحسابات شخصية باستخدام ما يعرف بالهندسة الاجتماعية التي استخدمها القراصنة لمحاولة توقّع كلمات المرور والأجوبة على الأسئلة السرية التي تتيح تغيير كلمة المرور. وتابعت الشركة بأنها تعمل مع الجهات القانونية للتعرف على المخترقين.

ونصحت أبل جميع مستخدميها باستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين لحماية حساباتهم من اختراقات شبيهة مستقبلا.

وكانت الصور المسرّبة لمشاهير قد انتشرت على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وأثارت ضجة وجدلًا كبيرين حول مدى خصوصية بيانات المستخدمين على خدمات التخزين السحابية ومدى وخطورة اختراقها.