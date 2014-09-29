نتنياهو: إيران النووية أخطر من تنظيم الدولة

نتنياهو يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (Getty)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران مسلحة نوويا ستمثل خطرا أكبر كثيرا على العالم من مقاتلي تنظيم الدولة الذين استولوا على مساحة كبيرة من العراق وسوريا.

وأضاف نتنياهو في الكلمة أمام الجمعية العامة "لا يجب أن يكون هناك أي لبس، فلا بد من إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة.

لكنه استأنف كلامة بالقول "لكن إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وترك إيران على اعتاب أن تصبح قوة نووية يعني الانتصار في معركة ولكن خسارة الحرب".

وتابع أن "القدرات العسكرية النووية لإيران لا بد من تفكيكها بالكامل"، وأضاف أن غرض حملة طهران للتودد إلى الغرب في الآونة الأخيرة هو رفع العقوبات الدولية "وإزالة العراقيل أمام مسار إيران إلى القنبلة".