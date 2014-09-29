محكمة فلبينية تصادر لوحات من مقتنيات ماركوس

أمرت محكمة فلبينية لمحاربة الفساد الإثنين، أسرة الراحل "فرديناند ماركوس" بإعادة ثماني لوحات من أعمال فنانين أوروبيين مشهورين لأنها اشتريت بالأموال العامة.

(getty)ثروة عائلة الراحل ماركوس قدرت بنحو 10 مليارات دولار

وقدر الفلبينيون أن ماركوس وأسرته والدائرة المقربة منه، جمعوا ثروة زادت على عشرة مليارات دولار من الأموال والمجوهرات والأصول والأعمال الفنية، طول 20 عاما من حكمه. واستعادت الدولة نحو نصف هذه الثروة.

وبموجب حكم وقع في ثلاث صفحات، خولت المحكمة مكتب قائد الشرطة باستعادة ثماني لوحات من أعمال المصور والنحات الإيطالي "مايكل آنجلو"، والمصور والنحات الإسباني "بابلو بيكاسو"، والمصور الإسباني "فرانسيسكو جويا".

وأمرت المحكمة بتفتيش جميع المكاتب ومقار الإقامة المعروفة للسيدة الأولى السابقة، وعضو البرلمان "إميلدا ماركوس" في مانيلا، و"إيلوكوس نورتي" لاستعادة الأعمال.

ووجهت لإميلدا ماركوس (85 عاما)، تهم بارتكاب جرائم مدنية وجنائية، لكنها لم تدخل السجن قط بالرغم من وجود أدلة على جمعها ثروة هائلة خلال فترة حكم زوجها الممتدة من عام 1965 إلى عام 1986. ونفت إميلدا أن تكون ثروة أسرتها جاءت بطرق غير مشروعة.