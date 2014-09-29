تنظيم الدولة أصبح على بعد 5 كلم من كوباني

دبابات تركية على التلال المطلة على مدينة كوباني السورية (Getty)

بات مقاتلو تنظيم الدولة الاثنين على بعد خمسة كيلومترات فقط من مدينة عين العرب "كوباني بالكردية" المتاخمة للحدود التركية شمال سوريا، في أقرب مسافة يصلها مقاتلو التنظيم المتطرف إلى المدينة منذ أسبوعين عندما شن التحالف الدولي هجومه.

وذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" "أنهم "الآن" على بعد خمسة كيلومترات إلى جنوب وجنوب شرق كوباني، إنها أقرب مسافة وصلوا إليها" مشيرا إلى أن "صواريخ التنظيم أصابت للمرة الأولى مركز المدينة" الثالثة للأكراد في سوريا.

من جهة أخرى قال مراسل لرويترز في منطقة عين العرب "كوباني" إن دبابات تركية وعربات مدرعة اتخذت مواقع لها على تل يطل على بلدة كوباني السورية الحدودية المحاصرة الاثنين مع اشتداد قصف الدولة الإسلامية للبلدة وسقوط قذائف طائشة داخل الأراضي التركية.

وتمركزت 15 دبابة على الأقل وصوب بعضها مدافعه باتجاه الأراضي السورية قرب قاعدة عسكرية تركية شمال غرب كوباني، وتصاعدت أعمدة الدخان مع سقوط القذائف على شرق وغرب كوباني.

وتحركت المزيد من الدبابات والعربات المدرعة صوب الحدود السورية بعد سقوط قذيقتين على الأقل في الأراضي التركية الاثنين، وقال الجيش التركي في وقت سابق إنه رد على النيران إثر سقوط قذيفتي مورتر على الأراضي التركية.

وبدأ مقاتلو تنظيم الدولة هجومهم على كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب وغالبية سكانها أكراد منذ أكثر من أسبوع وحاصروها من ثلاث جهات مما دفع أكثر من 150 ألف كردي للفرار إلى تركيا.

وقال أحد الشهود فر من مدينة كوباني الاثنين "بسبب القنابل الكل يفر سمعنا عن قتل أناس، قوات حماية الشعب "الكردية" لديها أسلحة صغيرة لكن تنظيم الدولة لديها مدافع كبيرة ودبابات، "غالبية الناس يرحلون الآن.. لقد "كانت البلدة آمنة من قبل لكن الآن مع كل هذه القنابل لن يبقى الناس".

وترفض تركيا حتى الآن القيام بدور قيادي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد لكن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه يمكن للقوات التركية أن تساعد في إقامة ملاذات آمنة للاجئين داخل سوريا إذا كان هناك اتفاق دولي.