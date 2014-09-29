المرصد: غارات التحالف تستهدف صوامع للغلال وتقتل مدنيين

مقاتلات أميركية مشاركة في الغارات (أرشيف-Getty)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن غارات جوية بقيادة أميركية أصابت صوامع للحبوب وعددا من الأهداف في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة في شمال سوريا وشرقها مساء الأحد ما أدى إلى مقتل مدنيين وجرح عدد من المقاتلين.

وأضاف المرصد الذي يراقب مجريات الحرب الأهلية في سوريا إن المقاتلات ربما اعتقدت عن طريق الخطأ أن المطاحن وصوامع الحبوب في بلدة منبج في شمال سوريا قاعدة لتنظيم الدولة.

ولم يصدر عن واشنطن أي تعليق فوري على هذه الغارات.

وتستهدف الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي مقاتلي تنظيم الدولة وغيرها من الفصائل المتشددة في سوريا بمساعدة حلفائها العرب كما نفذت غارات جوية في العراق منذ الشهر الماضي.

وتهدف هذه الغارات إلى تدمير وإلحاق الضرر بالقواعد والقوات العسكرية وطرق الإمداد للتنظيم المتأثر بالقاعدة والذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد الذي يجمع المعلومات من مصادر متعددة في سوريا "يبدو أن الغارات على منبج قتلت مدنيين فقط وليس مقاتلين".

وأضاف أن "الذين قتلوا هم عمال في الصوامع الذين يوفرون الطعام للناس" من دون أن يفصح عن العدد المحدد للضحايا.

ولم يتسن التأكد على الفور من صحة تلك المعلومات.

وتقع منبج بين مدينة حلب في الغرب ومدينة عين العرب "كوباني" على الحدود الشمالية مع تركيا والتي يحاول تنظيم الدولة الاستيلاء عليها من القوات الكردية ما دفع مئات الآلاف من السكان الأكراد السوريين إلى الهرب إلى المنطقة الحدودية.

وأشار المرصد إلى أن الجيش السوري نفذ بدوره غارات على محافظة حلب مساء الأحد مستهدفا مناطق شرق مدينة حلب بالبراميل المتفجرة وقنابل أخرى، كما شن الجيش السوري غارات جوية على محافظة حماه في غرب البلاد.

وتحارب قوات تابعة للنظام السوري مقاتلين ينتمون لفصائل مختلفة حول مدينة حلب في الحرب الأهلية السورية.

وفي سياق متصل أضاف المرصد أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة ضربت في شرق سوريا منشأة للغاز يسيطر عليها تنظيم الدولة خارج مدينة دير الزور ما أدى إلى جرح عدد من المقاتلين.

وقالت الولايات المتحدة إنها تريد استهداف منشآت النفط التي تدر عائدات مالية على تنظيم الدولة.

وأشار المرصد إلى أن الغارة ضربت محطة غاز كونيكو التي تزود محطة لتوليد الطاقة في حمص تمد عددا من المحافظات بالكهرباء وتزود مولدات حقول النفط.

كما ضربت الغارات الأميركية مناطق في مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد وعلى مشارف مدينة الرقة التي تعتبر معقلا لتنظيم الدولة.