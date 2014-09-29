العثور على دبلوماسي إسباني مقتولا بمنزله بالخرطوم

أحد شوارع الخرطوم (أرشيف)

قالت مصدر من الشرطة السودانية الاثنين إنه عثر على جثة دبلوماسي إسباني بها آثار طعنات في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأوضحت المصادر أن إيميل يانو الذي يعمل بالقسم القنصلي بالسفارة عثر عليه في منزله بحي جاردن سيتي الراقي بالعاصمة الخرطوم، وبه آثار طعنتين بآلة حادة.

وأشارت المصادر إلى أن الخادمة الخاصة بالدبلوماسي هي التي أبلغت الشرطة عن الحادث، حيث وجدت يانو مقتولا عند وصولها للعمل بالمنزل صباح الاثنين، وقد توجه فريق من الشرطة إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات.

ولم يصدر تعقيب فوري من السفارة الإسبانية بخصوص ملابسات الحادث.

وأضاف بيان الشرطة السودانية أن الدبلوماسي القتيل والبالغ من العمر 61 عاما كان يرأس قسم التأشيرات بالسفارة الإسبانية.

من جهته أكد مصدر دبلوماسي في إسبانيا وفاة يانو وقال لوكالة رويترز للأنباء إن "السلطات المحلية والشرطة فتحت تحقيقا على أعلى مستوى".

يذكر أن الهجوم على الأجانب شيء نادر الحدوث في العاصمة السودانية وفي السودان بشكل عام. وقالت الشرطة ان الدبلوماسي كان يعيش في حي راق وهادئ.