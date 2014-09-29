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الرئيس الأفغاني الجديد يؤدي اليمين الدستورية

29/9/2014

أدى رئيس أفغانستان المنتخب أشرف غني اليمين الدستورية كرئيس للبلاد صباح الإثنين في مراسم أقيمت بالعاصمة الأفغانية كابول.

وشهدت أفغانستان الإثنين أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الإطاحة بنظام طالبان في عام 2001، وذلك بعد ستة شهور من المفاوضات الماراثونية، والتي انتهت باتفاق تقاسم السلطة بين مرشحي الرئاسة اللذان أعلنا فوزهما في نفس الوقت بالانتخابات, بتسلم عبدالله عبدالله رئاسة الوزراء وغني رئاسة البلاد.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية أفغانية، "إن انتحاريا هاجم نقطة تفتيش أمنية قرب مطار كابول، وذلك قبيل أداء أشرف غني اليمين الدستورية"، لافتة إلى أنباء عن سقوط ضحايا.

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