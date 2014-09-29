الانتهاء من توسعة الساحة الغربية لجسر رمي الجمرات

انتهت توسعة الساحة الغربية لجسر رمي الجمرات بمنطقة منى في مدينة مكة المكرمة والتي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر مربع، وهو ما سيساعد في توسعة مخرج الحجاج من منشأة الجمرات باتجاه مكة المكرمة بعد فراغهم من رمي الجمرات.

منشأة الجمرات مكونة من خمسة طوابق لتخفيف الزحام (الجزيرة)

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن شكل الساحة بعد التوسعة أصبح بعرض لا يقل عن سبعين مترا، وزيادة طولها من 800 إلى ألف متر، وذلك من نهاية مخرج الدور الثاني لمنشأة الجمرات الحديثة.

وأضافت أن المشروع هو عامل ربط بين العديد من الطرق الحيوية المجاورة لمنشأة الجمرات في مشعر منى، ويتيح استيعاب كتل بشرية مضاعفة عن ما هو موجود من قبل بالساحات المجاورة في منشأة الجمرات.

وقالت السطات السعودية في وقت سابق بأنها تتوقع وصول 3 ملايين حاج من انحجاء العالم لأداء مناسك الحج هذا العام، استعدادا لدبء الشعائر الخميس المقبل.