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اعتقال مشتبه بتجنيد مقاتلين ل"تنظيم الدولة"

29/9/2014

قالت شرطة بنغلادش إنها اعتقلت بريطانيا يبلغ من العمر 24 عاما للاشتباه في تجنيده مقاتلين في صفوف "الدولة الاسلامية" في سوريا.

وقال منير الإسلام القائد المشترك لفرقة التحريات والمباحث الجنائية ان المشتبه به "ساميون رحمن" وهو من سكان لندن وصل إلى بنغلادش في فبراير شباط الماضي لتجنيد مقاتلين للدولة الاسلامية ولجبهة النصرة التابعة للقاعدة.

وأضاف منير الاسلام في مؤتمر صحفي في دكا أن المشتبه به "كان يخطط لتجنيد فريق من بنغلادش وإرساله للقتال في سوريا."

وذكرت الشرطة أن رحمن اعترف بانه كان يحاول تجنيد مقاتلين وأنه لم يتضح ما إذا كان قد نجح في مسعاه. وأضافت أنه كان يخطط أيضا لإقامة شبكة في بنغلادش وميانمار المجاورة.

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