فايزر تنتج عقارا جديدا لعلاج سرطان الرئة

خلصت نتائج اجتماع الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام في مدريد وهو اجتماع طبي خاص بمرض السرطان" السبت إلى أن عقار "Xalkori" الذي تنتجه شركة "Pfizer" للمستحضرات الدوائية ومخصص لعلاج مرضى سرطان الرئة ممن يعانون من طفرات وراثية معينة أثبت فاعلية على الخلايا السرطانية "Non–Small-Cell" من خلال إحداث ضمور بالأورام حتى مع أولئك الذين يقاسون من صورة نادرة من هذا المرض.

وقال الباحثون إنه خلال الدراسة التي شملت 50 من مرضى سرطان الرئة من النوع ذي الخلايا الكبيرة أسفر العلاج بعقار "Xalkori" عن ضمور ملموس بالأورام لدى 36 منهم أو بما نسبته 72% كما أدى إلى وقف نمو هذه الأورام تماما لدى تسعة مرضى آخرين ممن شملتهم الدراسة.

وأجيز عقار "Xalkori" اسمه الكيميائي "Crizotinib" لعلاج المرضى الذين يعانون من طفرة في جين يعرف باسم (ALK) مع التوصية بضرورة إجراء اختبار مقترن بالعلاج لتحديد من يعانون من هذه الطفرة الذين يمثلون 4% من مرضى سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة "Non–Small-Cell".

ويعتقد أن 1 إلى 2% من مرضى هذا النوع من السرطان يحملون هذه الطفرة الجينية التي تنجم عن التحام جينين معينين عادة ما يكونان منفصلين.

من جهتها قالت أليس شو كبيرة الباحثين في هذه الدراسة وهي من مركز علاج الأورام بمستشفى ماساتشوستس العام في مدينة بوسطن في بيان "إنها الدراسة التأكيدية الأولى لتحديد مدى فاعلية عقار "Crizotinib" في مجموعة كبيرة من مرضى سرطان الرئة ممن يحملون الجين "الذي حدثت له الطفرة الوراثية" وتؤكد الدراسة أن هذا الجين "المتحور والذي حدثت له طفرة وراثية" يصلح كي يكون هدفا علاجيا في هؤلاء المرضى".

وقال الباحثون إن متوسط مدة الاستجابة لهذا العقار -الذي يؤخذ عن طريق الفم مرتين يوميا- يبلغ 17 شهرا وأن نصف عدد المرضى لايزالون يتلقون العلاج دون ظهور أدلة على زيادة انتشار الورم.

وقالت شو "إن الشفاء التام لمن يتلقون عقار "Crizotinib" ممن يعانون من الجين "الذي حدثت له الطفرة الوراثية" طويل نسبيا كما يبدو أن المقاومة للعلاج تظهر في وقت أطول في المتوسط عما نشاهده مع علاجات أخرى موجهة لسرطان الرئة او سرطان الخلايا الصبغية (ميلانوما)".

وقد عرضت نتائج هذه الدراسة في اجتماع الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام في مدريد ونشرتها دورية "New England Journal of Medicine".

وأدى التقدم في أدوات وآليات التشخيص وفهم الوراثة البشرية إلى تمكين الأطباء من تحديد المرضى الذي يعانون من هذا الجين الذي حدثت له طفرة.

ولم يحصل عقار ""Xalkori"" على ترخيص باستخدامه للمرضى الذين يحملون هذا الجين. وتشير التقديرات إلى أن 1.5 مليون شخص حول العالم يصابون بسرطان الرئة من النوع ذي "الخلايا غير الصغيرة" "Non–Small-Cell" كل عام.