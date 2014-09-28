رئيس برلمان ليبيا للعالم: إما مساعدتنا أو مواجهة الإرهاب

عقيلة صالح عيسى رئيس برلمان ليبيا (AP-أرشيف)

طلب رئيس برلمان ليبيا عقيلة صالح عيسى من العالم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إما منح بلاده مزيدا من الأسلحة والدعم للمساعدة على بسط الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، أو أن يعلن العالم صراحة أن على ليبيا "مواجهة الإرهاب وحدها".

وتحدث رئيس مجلس النواب الليبي عن انزلاق بلاده إلى الفوضى وهو ما دفع الحكومة للتخلي عن مبانيها في العاصمة وقال "ما كان ليحدث كل هذا لو أخذ المجمتع الدولى الوضع فى ليبيا على محمل الجد وساعد الحكومة على إنشاء جيش قوى ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة".

???وتعجز الحكومة الليبية عن السيطرة على كتائب المقاتلين السابقين التي ساعدت على الإطاحة بمعمر القذافي لكنها الآن تتقاتل فيما بينها. وسيطرت مجموعة معارضة مسلحة من مدينة مصراتة على طرابلس في يوليو مما دفع البرلمان للانتقال لمدينة طبرق شرق ليبيا.

وسيطر أفراد من مليشيا ليبية الشهر الماضي على مبنى ملحق من السفارة الأميركية في طرابلس كان قد تم إخلاؤه في يوليو مع تصاعد العنف والاشتباكات.

وأضاف عيسى في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لم يعد هناك مجال للسكوت على الإرهاب فى ليبيا، فاما أن يقف المجتمع الدولى مع السلطات الشرعية المنتخبة، أو يقول لنا وبكل وضوح بأن على الليبيين أن يواجهوا الإرهاب لوحدهم وعند ذلك "على العالم أن يتحمل آثار التمدد الإرهابى فى منطقة شمال أفريقيا".

ووافق مجلس الأمن الدولي أواخر أغسطس على قرار يشدد الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ووسع نطاق العقوبات لتشمل المجموعات والأفراد الذين يهددون السلم والاستقرار في البلاد.

وتابع عيسى "أن عدم توفير السلاح للجيش الليبى ومساعدته فى الحرب على الإرهاب يصب فى مصلحة التطرف ويكرس عدم الاستقرار فى ليبيا ومن شأنة أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويهدد السلم العالمى".