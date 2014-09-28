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الشرطة تفرق بالغاز محتجين في هونغ كونغ

28/9/2014

أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع الأحد على محتجين في هونغ كونغ يحاولون غلق وسط المدينة لحمل الحكومة المركزية في الصين على السماح بديمقراطية كاملة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تمثل أحد مراكز المال في آسيا.

وجاء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد آلاف المحتجين الذين أغلقوا أحد شوارع المدينة, وفي وقت سابق أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على دعاة الديمقراطية وهو ما تسبب في تراجعهم لكن لم يتفرقوا.

وتراجع المحتجون مئات الأمتار لكنهم لم يتركوا الشارع  وهذا السبب الذي جعل الشرطة تلجئ لاستعمال قوة أكبر, وحاول المحتجون أيضا فك حصار تفرضه الشرطة على القادة الأساسيين لحركة تدعو لإغلاق قلب المدينة.

وأكد متحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو الصيني إن الحكومة المركزية تؤيد بالكامل إدارة حكومة هونغ كونغ للأمر طبقا للقانون, وتسببت المواجهات  فوضى في الحي الذي توجد به المباني الحكومية.

وشهدت هونغ كونغ سابقا اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب وطلاب جذبت عشرات الآلاف من مؤيدي الحركة الداعية للديمقراطية, وقبل الاشتباكات التي وقعت الاحد قالت الصين إنها تعارض كل أنواع السلوك الغير القانوني الذي يعرقل الاستقرار الاجتماعي. 

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