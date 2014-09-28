التحالف الدولي يقصف منشآت نفطية شمال سوريا

مقاتلة بريطانية تستعد للاقلاع من قاعدة في قبرص ( رويترز)

شنت مقتلات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة والذي تقوده الولايات المتحدة الأحد ضربات استهدفت ثلاث مصاف للنفط تخضع لسيطرة "تنظيم الدولة" شمال سوريا قرب الحدود التركية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان التحالف قد قام بقصف أكثر من 12 مصفاة يسيطر عليها هذا التنظيم المتطرف يومي الخميس والجمعة في محافظة دير الزور شرق سوريا والتي يسيطر التنظيم على مناطق واسعة منها.

وأورد المرصد أن "مقاتلات تابعة للتحالف قصفت عند منتصف ليلة الأحد ثلاث مصافي نفط محلية وهدف رابع في منطقة تل أبيض الحدودية" والتابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا.

وأضاف المرصد أن قوات التحالف "قصفت مصنع للبلاستيك يقع عند أطراف مدينة الرقة ما أدى لاستشهاد مواطن مدني".

وتقع بلدة تل أبيض شمال مدينة الرقة على الحدود التركية، معقل مقاتلي التنظيم والتي بدأ التحالف الدولي وحلفاؤه العرب بشن ضربات عليه في 23 سبتمبر.

ويقوم مقاتلوا تنظيم الدولة بتكرير النفط في مصاف صغيرة "بطرق محلية ويبيعونه إلى تجار أتراك" كما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

ويسعى التحالف من خلال استهدافه لتلك المصافي التي يسيطر عليها التنظيم إلى "ضرب عصب مالي يدعم قدرات هذا التنظيم الاقتصادية" في سوريا والعراق، كما أشار رامي عبد الرحمن.

وبحسب خبراء فإن تنظيم الدولة يسيطر على سبعة حقول للنفط ومصفاتين في شمال العراق، وست حقول للنفط من أصل عشرة في سوريا وخصوصا في محافظة دير الزور.

وتوقف استخراج النفط من الحقول التي يسيطر عليها التنظيم منذ بدء غارات التحالف الدولي ضد التنظيم.

ويبلغ إنتاج تنظيم الدولة من النفط خمسة أضعاف الإنتاج الحالي للحكومة السورية، وبحسب وزارة النفط السورية فإن مقاتلي تنظيم الدولة يستخرجون80 ألف برميل يوميا من الحقول التي يسيطرون عليها في حين أن الإنتاج الرسمي للدولة السورية تراجع حاليا إلى 17 ألف برميل يوميا.

وبدأ تحالف تقوده الولايات المتحدة ويضم خمس دول عربية بتنفيذ غارات جوية وقصف صاروخي من سفن حربية الاثنين ليلة الثلاثاء الماضي ضد مواقع الجهاديين من التنظيمات الجهادية في سوريا، ولا سيما منهم "تنظيم الدولة" الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق وبرز في عام 2013 خلال الصراع السوري.