اقتصاد ألمانيا قد ينمو دون المتوقع

سيغمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني (Getty)

قال سيغمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني في مقابلة بثت الأحد إن اقتصاد ألمانيا قد ينمو دون المعدل الذي توقعته الحكومة في أوائل العام عند 1.8% لكنه أضاف أن بلاده مازالت في وضع جيد مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو.

وقال في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند-فونك إن أزمة روسيا وأوكرانيا أضرت بمناخ الاستثمار في ألمانيا ولم تؤثر فقط على الشركات التي لها تعاملات مباشرة مع روسيا بل امتدت أيضا إلى ثقة الشركات عموما.

وتابع "ربما نشهد هذا العام نموا أقل مما كان متوقعا عند 1.8% لكن لا يزال لدينا زخم نمو قوي جدا إضافة إلى قوة سوق العمل".

وتصدر الحكومة الألمانية عادة توقعات معدلة للنمو السنوي في الخريف من كل عام. وخفضت بالفعل بعض المؤسسات الاقتصادية والمحللون توقعاتهم للنمو في ألمانيا للعام 2014.

وحقق الاقتصاد الألماني نموا في بداية العام بفضل شتاء معتدل على نحو غير معتاد مما دعم أنشطة البناء. لكنه انكمش 0.2% في الربع الثاني من العام ليدفع البعض إلى التحذير من مخاطر الركود.

وينظر إلى الأزمة في أوكرانيا والتعافي الاقتصادي الأوروبي الهش كعاملين رئيسيين وراء الضعف المتوقع في معدل نمو الاقتصاد الألماني.