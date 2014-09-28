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اشتباكات طائفية في ولاية غوجارات الهندية

28/9/2014

كشف مسؤولون الأحد إن السلطات في ولاية غوجارات الهندية اعتقلت 40 شخصا على الأقل بعد اشتباكات وقعت في ساعة متأخرة من الليل بين مجموعات هندوسية وأخرى مسلمة في مدينة فادودارا. حيث تم إيقاف خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول والجزء الأكبر من خدمة الرسائل النصية على مدى أربعة أيام.

وأفادت صحيفة  هيندوستان تايمز أن المشكلة في فادودارا وقعت حينما وضعت مادة على موقع فيسبوك اعتبرها البعض مسيئة لهم .

وقالت شرطة المدينة إن خدمة الرسائل النصية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي استخدمت في نشر الرسائل بشأن أعمال الشغب ولإثارة التوترات بين الجانبين.

وأوضحت الشرطة إن الحشود من أتباع الجانبين تبادلت الرشق بالحجارة وإحراق عدة مركبات إلى أن تمكنت الشرطة من تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع مساء السبت بعد أيام من التوتر في المدينة.

وأشار مسؤول في الشرطة في فادودارا طلب عدم الإفصاح عن اسمه أنه بدأ السبت وقف لمدة أربعة أيام لخدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة والرسائل النصية وخدمة إرسال الصور وتسجيلات الفيديو وهي التي تسببت في العنف بين الطرفين .

وقال إس.كي. ناندا وزير الداخلية في ولاية غوجارات "قمنا بأربعين عملية اعتقال منذ الليلة الماضية وسنقوم بالمزيد لقمع أعمال الشغب".

ولم تذكر الشرطة حصيلة أعداد المصابين في الاشتباكات، وشاب هدوء حذر شوارع فادودارا الأحد لكن السلطات ظلت في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ .

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