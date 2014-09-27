غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم الدولة وسط سورية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن غارات جوية تقودها الولايات المتحدة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" وسط سورية للمرة الأولى منذ بدء الحملة العسكرية ضد التنظيم أوائل هذا الأسبوع.

فقد قصفت طائرات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة وتنظيمات أخرى، تضم مقاتلين من جنسيات غير سورية، منطقة الحماد الصحراوية الواقعة في شرق مدينة تدمر بمحافظة حمص، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أنه جرى استهداف منشآت تابعة لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة ولم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وفي غضون ذلك، كثف التحالف الأمريكي من غاراته الجوية ضد معقل تنظيم الدولة في محافظة الرقة شمال شرق البلاد، طبقا للمرصد السوري. وذكر التقرير أنه سمع دوي 31 انفجارا قويا على الأقل في الرقة وضواحيها نتيجة للقصف.

وقصفت طائرات حربية يعتقد أنها من التحالف الأمريكي السبت قرى بالقرب من مدينة عين العرب "كوباني" التي تخضع لحصار "تنظيم الدولة" منذ أكثر من أسبوع طبقا للمرصد.

واستمرت الاشتباكات بين مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من طرف، ووحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة ولواء جبهة الأكراد من طرف آخر، في منطقة أديقوي بالريف الجنوبي لمدينة عين العرب " كوباني"، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 7 مقاتلين من "تنظيم الدولة"، وأشارت معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف مقاتلي وحدات الحماية والكتائب الإسلامية المقاتلة.

وسيطر "تنظيم الدولة" بالفعل على عشرات من القرى على ضواحي كوباني مما أدى إلى نزوح جماعي إلى تركيا. وبدأت الولايات المتحدة وشركاؤها الخميس حملة جوية ضد التنظيم الذي سيطر على مناطق واسعة من سورية في الأشهر الأخيرة.

في سياق متصل صوت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) الجمعة بالأغلبية لصالح الانضمام إلى الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق.