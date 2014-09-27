عباس يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة بغزة

الرئيس محمد عباس يتحدث أمام الجمعية اللعامة للأمم المتحدة (Getty)

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بارتكاب "جريمة إبادة" في قطاع غزة، مؤكدا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المفاوضات فشلت وحان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي و"لاستقلال دولة فلسطين"، مما أثار استياء واشنطن.

وتحدث عباس عن "حرب إبادة" شنتها إسرائيل على غزة، في إشارة إلى الحملة العسكرية الأخيرة التي استمرت خمسين يوما وأسفرت عن مقتل 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين وأدت إلى تدمير القطاع. كما أدت الى مقتل سبعين إسرائيليا معظمهم من العسكريين.

وأثارت تصريحات الرئيس الفلسطيني في الدورة 193 للجمعية العامة للأمم المتحدة استياء واشنطن. من جهتها رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن تصريحات عباس "استفزازي". وقالت إنه "كانت في خطاب الرئيس عباس اليوم توصيفات مهينة هي في العمق مخيبة للآمال ونرفضها".

وأضافت بساكي أن "مثل هذه التصريحات الاستفزازية غير مثمرة وتقوض الجهود لإيجاد مناخ إيجابي وإعادة الثقة بين الجانبين".

أما أوساط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فقالت إن هذا الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يحرض على الكراهية ومليء المغالطات". وقال مصدر قريب من نتانياهو لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" "ليس بهذه الطريقة يتحدث رجل سلام".

من جهته اتهم أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان عباس بممارسة "إرهاب دبلوماسي". وقال إن "محمود عباس لا يريد ولا يمكنه أن يكون شريكا من أجل تسوية سياسية للنزاع". وأضاف "ما دام محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية فإن النزاع سيستمر".

وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان (أرشيف-رويترز)

وخلافا لما أعلن الاثنين لم يحدد عباس برنامجا زمنيا جديدا لمفاوضات السلام مكتفيا بطلب قرار من مجلس الأمن الدولي لا فرصة لإقراره.

وقال عباس في خطابه "آن لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي الآن هناك احتلال يجب أن ينتهي الآن وهناك شعب يجب أن يتحرر على الفور، لقد دقت ساعة استقلال دولة فلسطين".

وبعد أن وصف الحرب على غزة الذي جرت بين يوليو أغسطس الماضيين "بحرب إبادة"، أكد محمود عباس أنه "باسم فلسطين وشعبها يؤكد هنا اليوم أننا "لن ننسى ولن نغفر ولن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العقاب".

وأضاف أن "الحرب الأخيرة على غزة كانت سلسلة من جرائم الحرب مكتملة الأركان نفذت وببث مباشر على مرأى ومسمع العالم بأسره لحظة بلحظة، فلا يعقل أن يدعي أحد الآن أنه لم يدرك حجم وهول الجريمة".

وتابع "لا يعقل أن يكتفي البعض بإعلان دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الاهتمام بمصير آلاف الضحايا من أبناء شعبنا".

لكن الرئيس الفلسطيني لم يشر إلى إمكان اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي سبق أن توعد به مسؤولون فلسطينيون.

وتستطيع فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية منذ حصولها العام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ومن ثم أن ترفع شكوى ضد إسرائيل لدى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة.

وجدد عباس مطالبته برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع الذي "يخنق غزة ويحولها إلى أكبر سجن في العالم لحوالي مليوني مواطن فلسطيني".

وطالب الرئيس الفلسطيني بقرار يصدره مجلس الأمن الدولي "ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق حل الدولتين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي التي احتلت في العام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه على أساس القرار 194 كما ورد في المبادرة العربية للسلام".

وشدد على ضرورة "وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف" بدون أن يحدده، بينما كان مسؤولون إسرائيليون تحدثوا عن مهلة ثلاثة أعوام.

وأكد عباس أن هذا القرار الدولي سيسمح "باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن مشروع قرار مدعوم من الدول العربية سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إطلاق المفاوضات على أمل تسوية نهائية مع إسرائيل حول حل الدولتين.

لكن فرص تمرير هذا القرار ضئيلة إذ أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) عدة مرات ضد القرارات التي تضر بإسرائيل. وأكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن لولايات المتحدة ستسارع إلى الحؤول دون صدوره.