حريق بمركز المراقبة الجوية يعطل 1750 رحلة بشيكاغو

مسافرون عالقون في مطار أوهارا بمدينة شيكاغو (Getty)

قال مسؤولون أمنيون إن حريقا أشعله فيما يبدو موظف في مركز مراقبة الحركة الجوية في منطقة شيكاغو أدى إلى إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية في المطارين الرئيسيين بشيكاغو وإرباك الحركة الجوية في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

واستؤنفت الرحلات في مطار أوهارا الدولي وهو واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاما بعد تأخير استمر حوالي أربع ساعات ولكن حدثت اختناقات عبر النظام الجوي بأكمله تتوقع شركات الطيران استمراره حتى مطلع الأسبوع.

وقالت شرطة أورورا إن الحريق الذي شب في المبنى في أورورا قرب شيكاغو أشعله رجل. وأضافت أنه لم يظهر ما يشير إلى أنه عمل إرهابي وقد تم إخماد الحريق بسرعة.

من جهتهم قال مسؤولو الحكومة الأميركية إن الحريق أشعله موظف في شركة هاريس التي توفر المعدات والدعم الفني للمنشأة التابعة لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية في شيكاغو ومدن كثيرة آخرى لكنها لم تعلن أو تنشر اسم الموظف الذي قام بذلك.

وأضاف المسؤولون إن إدارة الطيران الفدرالية مازالت تقيم الأضرار الناجمة عن تلك الحادثة والتي ربما تكون كبيرة ولكن الإدارة تأمل بإعادة الحركة الجوية لمستوياتها الطبيعية نسبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤولو منالشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به رجل عمره 36 عاما اعتقل بعد مواجهة قصيرة، وأضافوا إن الحريق حادث فردي.

وقال متحدث باسم مكتب الكحوليات والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في الولايات المتحدة "لا نعرف ماهو الدافع لهذه الحادثة". ولم يتم توجيه أي اتهامات جنائية حتى الآن.

ونقلت محطة إذاعية محلية عن مسؤول أمني فيدرالي قوله إن المشتبه به موظف ساخط حاول تخريب المركز. وأضافت أن الرجل دخل بدروم المبنى وقطع أسلاك معدات مراقبة الحركة الجوية وسكب أيضا بنزينا على الأسلاك وأشعل النار فيها.