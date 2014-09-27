ثوران بركان بجبل أونتاكي يصيب ثمانية أشخاص

صورة وزعتها وزارة البيئة اليابانية للرماد المتصاعد من البركان (Getty)

قال مسؤولون يابانيون ووسائل إعلام إن بركانا بجبل أونتاكي ثار في اليابان السبت فأدى ذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل كما تقطعت السبل بأكثر من 250 شخصا قرب فوهة البركان كما تم تحويل مسار طائرات بعيدا عن الرماد والدخان والمتصاعد من فوهة البركان.

وتصاعدت سحابة كثيفة من الرماد في السماء فوق جبل اونتاكي وقال شاهد عيان إن حجارة صغيرة تطايرت في الهواء وأخذت في التساقط جراء ثوران البركان.

من جهتهم توقع مسؤرولون أمنيون ومن المسؤوليين في الطوارئ أن ترتفع حصيلة عدد المصابين. وعلقت امرأة من السكان المحليين بالمنطقة عن ثوران البكان للصحف المحلية وقناة التلفزة الرسمية اليابانية قائلة لقد "كان الأمر أشبه بالرعد.. لقد سمعت دويا ثم ساد الظلام كل شيء".

من جهتها قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية "إن بركان جبل أونتاكي الذي يمتد عبر مقاطعتي ناغانو وجيفو ثار قبيل الظهيرة السبت ونفث الدخان والرماد لأكثر من ثلاثة كيلومترات في السماء. ولكن اللقطات التليفزيونية لثورة البركان لم تظهر أي أثر لانسياب الحمم البركانية أو الصهير من فوهة البركان باتجاه الأرض.

وقال ماكوتو هاسيجاوا من إدارة الاطفاء في مقاطعة ناغانو لوكالة رويترز للأنباء لقد "أصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة فيما أصيب شخص آخر بإصابات خطيرة نتيجة ثورة" البركان.

وتابع لقد قامت السلطات مسارات الطائرات بعيد عن مكان ثوران البكان تفاديا سحابة الرماد" الكثيفة.

من جهة أخرى قالت الشرطة اليابانية إن أكثر من 250 شخصا تقطعت بهم السبل قرب قمة الجبل البركاني الذي كانت آخر ثوراته عام 2007 وإن عمال الإنقاذ في طريقهم إلى المكان لفتح الطرق أمامهم ومساعدة من يحتاج منهم للمساعدة.

ويقع جبل أونتاكي على بعد حوالي مائتي كيلومتر غرب العاصمة اليابانية طوكيو.