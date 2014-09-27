تنظيم الدولة يشدد حصاره لمدينة كوباني السورية الإستراتيجية

صورة أرشيفية لمقاتلي تنظيم الدولة بالرقة بسوريا (رويترز)

شدد مقاتلو تنظيم الدولة حصارهم لمدينة كوباني الإستراتيجية السورية على الحدود مع تركيا على الرغم من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى دحر المتشددين في سوريا والعراق.

وانضمت بريطانيا أوثق حلفاء واشنطن في الحروب على مدى العشر سنوات الماضية إلى التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجمعة بعد دراسة خياراتها على مدى أسابيع.

ووافق البرلمان البريطاني الجمعة بأغلبية 524 نائبا مقابل 43 على قرار رئيس الوزراء ديفد كاميرون بالانضمام لحملة الضربات الجوية على العراق.

ووافق البرلمان البلجيكي أيضا بأغلبية 114 صوتا مقابل صوتين على المشاركة وقالت الدنمارك إنها سترسل طائرات. وأقلعت ست طائرات بلجيكية من طراز "F-16" إلى موقع انطلاق في اليونان حتى قبل التصويت.

وقال كاميرون للمشرعين "ما يحدث ليس تهديدا في منطقة نائية من العالم. إذا بقي الوضع على ما هو عليه سنجد انفسنا بمواجهة خلافة إرهابية على شواطئ البحر المتوسط وعلى الحدود مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.. خلافة لديها نية معلنة ومثبتة للهجوم على بلادنا وشعبنا".

وحتى مطلع الأسبوع الماضي كانت فرنسا هي البلد الغربي الوحيد الذي استجاب لدعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما للانضمام إلى التحالف الذي تقوده واشنطن. وأبدت ألمانيا الجمعة دعمها للمهمة على الرغم من إعلانها عدم إرسال طائرات من جانبها.

وسعى أوباما لحشد تأييد دولي لتحالف عسكري ضد تنظيم الدولة وهو قوة ذات بأس في سوريا واجتاح شمال العراق في يونيو وذبح سجناء وخير غير المسلمين بين اعتناق الإسلام أو الموت.

وأعادت الحملة واشنطن مرة أخرى إلى ساحة القتال في العراق التي رحلت عنها في 2011 وأدخلتها سوريا للمرة الأولى بعد أن تفادت التورط في الحرب الأهلية التي بدأت في العام ذاته.

ويضم الائتلاف عددا من الدول العربية يحكمها جميعا زعماء سنة يخشون من صعود الدولة الإسلامية.

وبرز التنظيم كأقوى جماعة سنية متشددة تحارب الحكومتين المدعومتين من القوى الشيعية في العراق وسوريا. كما يحارب مقاتلوها جماعات سنية منافسة في سوريا والمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق.

وتزايد تأييد الرأي العام الفرنسي للحملة الأسبوع الماضي بعد أن ذبحت جماعة جزائرية إسلامية متشددة سائحا فرنسيا وقالت إن ذلك ردا على مشاركة فرنسا في الضربات بالعراق.

وقالت باريس إنها أيضا قد تنضم للضربات الأميركية في سوريا رغم أنها ليست لديها خطة لذلك في الوقت الراهن. وحتى الآن لم توافق الدول الأوروبية إلا على تنفيذ ضربات ضد أهداف في العراق حيث طلبت الحكومة المساعدة. ولم تساهم في الضربات في سوريا لأن الرئيس بشار الأسد لم يأذن بذلك رغم أنه أيضا لم يعارض.

وشككت روسيا في شرعية الضربات الجوية الأميركية والعربية في سوريا لأنها نفذت دون موافقة دمشق حليفة موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك? ?"من المهم جدا إقامة مثل هذا التعاون مع السلطات السورية حتى الآن هذه حقيقة لم تنجز".

وبعد مضي أكثر من شهر على بدء ضرب أهداف للدولة الإسلامية في العراق وأربعة أيام منذ مد الحملة إلى سوريا هناك مؤشرات على أن المقاتلين يحاولون الاختفاء عن الأنظار في المناطق التي يسيطرون عليها ليصبح استهدافهم أكثر صعوبة.

لكن الحملة الجوية لم توقف بعد تقدمهم في سوريا حيث يحاصرون بلدة كوباني الكردية على الحدود التركية الأمر الذي أدى الى فرار 140 ألف لاجيء عبر الحدود منذ الأسبوع الماضي في أسرع عملية هروب في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إن الضربات الجوية التي جرت في سوريا الأسبوع الماضي عطلت قدرات القيادة والتحكم والامداد والتموين لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولكن ديمبسي قال إن هناك حاجة إلى ما بين 12 و15 ألف مقاتل من قوات المعارضة لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

ووصلت فرق تقييم أميركية إلى السعودية لرسم برنامج من المتوقع أن يدرب أكثر من خمسة آلاف من مقاتلي المعارضة الذي يدعمهم الغرب في السنة الأولى.

وقال الجنرال ديمبسي معلقا على ذلك أن "علينا أن نفعل ذلك بشكل سليم وليس بسرعة".

ولم توقف الحملة الجوية بعد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حيث حاصر المقاتلون بلدة كوباني كردية على الحدود التركية مما دفع 140 ألف لاجئ عبر الحدود منذ الأسبوع الماضي في أسرع حركة نزوح خلال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات ونصف.

ويمكن متابعة المعركة الرئيسية في شمال سوريا بوضوح عبر حدود تركيا، وترددت أصوات قذائف المدفعية ونيران الأسلحة الآلية عبر الحدود وسقطت قذيفتان على الأقل في أحد البساتين في الجانب التركي وأن كانت لم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل تركيا.

وسيطر مقاتلو الدولة الاسلامية فيما يبدو على تل يبعد عشرة كيلومترات إلى الغرب من كوباني حيث كان مقاتلو وحدات حماية الشعب يشنون منها هجمات على مقاتلي التنظيم خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان -الذي مقره بريطانيا- إن مقاتلي الدولة الإسلامية سيطروا على قرية تبعد حوالي سبعة كيلومترات إلى الشرق من كوباني.

وقالت القوات الكردية الخميس إنها صدت تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية صوب كوباني لكنهم طلبوا مساعدة الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لضرب دبابات المقاتلين وأسلحتهم الثقيلة.

وقال نائب المسؤول عن الشؤون الخارجية في منطقة كوباني إدريس ناسان في اتصال هاتفي من قلب المدينة إن الاشتباكات تدور على ثلاث جبهات في شرق وغرب وجنوب كوباني.

وأضاف أن مقاتلي الدولة الإسلامية يحاولون جاهدين الوصول إلى كوباني وهناك مقاومة من وحدات حماية الشعب ومن كوباني ومن متطوعين من الأكراد الاتراك في شمال كردستان.

وغابت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي عن التحالف ضد تنظيم الدولة وهو ما أغضب سكانها الأكراد.

وقال الجيش الأميركي ان طائراته دمرت أربع دبابات في شرق سوريا وأصابت عددا من الأهداف في العراق.

وقال المرصد السوري إن إحدى الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في شرق سوريا قتلت شخصية"مهمة" من تنظيم الدولة كان يركب دراجة نارية ولكنه لم يحدد هوية القتيل.

يذكر أن حكومة بشار الأسد لم تعترض على الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد بعض من أقوى أعدائه.