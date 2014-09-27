تأجيل النطق بالحكم على مبارك بقضية قتل المتظاهرين

صورة من جلسة المحاكمة (الجزيرة مباشر)

قضت محكمة مصرية السبت بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به من السلطة عام 2011.

وأوردت صحيفة اليوم السابع على موقعها الإلكتروني أن محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قررت تأجيل البت فى قضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، والمعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" لـ 29 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر تشرين الثاني للنطق بالحكم في القضية.

يذكر أنه سبق وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى حوالي 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.