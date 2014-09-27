برشلونة يسحق غرناطة بثلاثية لنيمار وثنائية لميسي

أحرز نيمار ثلاثية مقابل هدفين لليونيل ميسي ليسحق برشلونة ضيفه غرناطة 6-صفر وينفرد بصدارة الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت. واستعاد برشلونة مستواه العالي برد مثالي بعد التعادل بدون أهداف في ضيافة ملقة الأربعاء الماضي حين فشل في تسديد أي كرة على المرمى لكنه الآن يملك 16 نقطة من ست مباريات.

وأنهى نيمار مقاومة غرناطة بهدف في منتصف الشوط الأول حين اصطدمت تسديدته بجان سيلفيان بابين لتمر من فوق الحارس روبرتو فرنانديز.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة انهار تركيز غرناطة ليضع إيفان راكيتيتش الكرة برأسه في المرمى بعد تمريرة عرضية من ميسي ثم يضيف نيمار هدفه الثاني في المباراة. وأنقذ فرنانديز تمريرة من ميسي قبل وصولها لمنير الحدادي لكنه فشل في التعامل مع تسديدة أخرى لنيمار سكنت شباكه.

ومن هجمة خطيرة مرر داني الفيس كرة عرضية إلى ميسي الذي وضعها برأسه في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 65 وأودع نيمار المرمى مرة أخرى قبل أن يكمل ميسي السداسية.

كما واصل كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري فسجل الهدف الثاني لريال مدريد ليقوده للفوز 2-صفر على مضيفه فياريال بعدما افتتح لوكا مودريتش التسجيل. ويحتل ريال المركز الرابع ولديه 12 نقطة.

ولفترات طويلة من المباراة تمكن فياريال من مجاراة الأداء السريع لريال لكن خذله الفشل في إنهاء الهجمات. ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال بعد نصف ساعة من اللعب بتسديدة قوية من 20 مترا.