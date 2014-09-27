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السنة الجديدة …. ؟؟؟

27/9/2014

أول يناير كل عام أبعت تهاني والسلام لكل مخلص في الوطن ألفين تحية .. واحترام أول يناير صفحة بيضه لرحلة العمر العريضة نبتديها بحب أخضر بالصلا .. أعظم فريضة والسنة جية .. جديدة أمنياتي تكون سعيدة والشموس تفرش ضياها ع المداين .. ولو بعيدة وألقى كل الناس أحبة زاد حياتهم بالمحبة والشباب يبقوا في سعادة والبطالة تستخبى

 والغريب يرجع بلاده بعد شوق يحضن ولاده والمريض يبقى في صحة نحتفل به في عيد ميلاده والغيطان بالغلة تفرح والطيور في سمانا تسرح والغناوى في كل حتة تسعد الأيتام وتشرح والجنيه يا خد ..براحه والوليد نسمع صياحه والوطن يزداد إرادة بالهنا يسعد صباحه السنة دي حاجة تانى فيه تطور كل ثانية مين بقى يقدر يقول لي إيه حيجرى في دنيا فانية نفسي أشوف السلم داير في الدول ويا البشاير

نفسي أشوف العدل راية ترتفع فوق الضماير نفسي أشوف بدل القنابل زهر طارح والسنابل والدمار إلا فيه عماير من دمشق لحد بابل أمنياتي في لحظة حلوة نفسي أشوف الدنيا غنوة أمتي يعلو صوت بلادنا بالسلام وبكل قوة والجيران تبقى في عيلة صحبة الحب الجميلة والسعادة .. كل .. مادا تبقى بالأخلاق أصيلة والعيال أولاد جيراني القيهم شكل تانى بالأدب أسمع كلامهم مش كلام يتعب ودانى والجشع يدخل جحوره و الأمل نسعد بنوره والصديق يحفظ صديقه بالأدب ويصون شعوره والولاد تكرم أبوهم لجل أولادهم يكرموهم (2) والأمومة تعيش في راحة وبصراحة نعززوهم والرشاوى تغور في داهية والمعاملة تبقى زاهية والأمانة تصون حياتنا والإيمان في كل ناحية والصلاة عالزين ..

 تخللي قلبنا مرتاح تمللى بالسنة دي الحلوة أفرح وأحمد الله وأصلى أدعى ربك تستريح تكسب الحسنات وتربح والرضا من حب ربك فيه شفاك وهو أصلح والسنة دي جديدة خضرة فيه فرحة جاية نادرة فيها جاى الخير لوطنى ولقريبي ألف مرة عام ورايح من حياتنا فيه حصيلة ذكرياتنا والسنة دي هتبقى أحسن تملا كل الخير بيوتنا بالعمل والعلم نبدأ والحياة يحكمها مبدأ والإيمان فوق كل مدنة نور صباح دايما مشأشأ

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