الحوثيون يهاجمون منزل رئيس الأمن القومي اليمني

مسلحون حوثيون ينتشرون بشوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

قالت مصادر أمنية وسكان إن رجالا مسلحين من الحوثيين هاجموا منزل رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمدي في صنعاء السبت وهو الأمر الذي يسلط الضوء على هشاشة اتفاق لتقاسم السلطة أخفق في وقف القتال في العاصمة.

وقد سيطر الحوثيون على أجزاء كثيرة من العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضي قبل ساعات من توقيع اتفاق مع فصائل سياسية أخرى يمهد لتشكيل حكومة جديدة.

لكن اشتباكات عديدة اندلعت بين الحوثيين وقوات الأمن في صنعاء منذ توقيع الاتفاق الأحد الماضي.

وأضافت المصادر الأمنية المصادر الأمنية لوكالة رويترز للأنباء أن المسلحين هاجموا منزل الأحمدي في حي حدة بصنعاء في وقت مبكر من صباح السبت وأن اشتباكات استمرت لمدة ساعتين.

وأضافت تلك المصادر أن جنديا واثنين من المسلحين قتلوا في الاشتباكات كما أصيب 15 شخصا هم ستة جنود وتسعة من الحوثيين.

ويمثل استقرار اليمن أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها من الدول الخليجية العربية بسبب موقعه المحاذي للسعودية والمطل على ممرات الشحن العالمية عبر خليج عدن.

وينص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء في اليمن على أن يكون الحوثيون جزءا من الحكومة لكن لم يتضح حتى الآن إن كان هذا الأمر يلبي مطالبهم أم أنه سيدفعهم إلى طلب المزيد من السلطات.

ولايزال الحوثيون ينظمون دوريات مسلحة في عدة مناطق بصنعاء خاصة حول المباني الحكومية ويفتشون المارة.

ويضم حي حدة العديد من البعثات الدبلوماسية ويعيش فيه الأجانب. وقامت قوات الجيش والشرطة اليمنية بإغلاق المنطقةبعد القتال الذي دار السبت.