إسبانيا تتعهد بعرقلة التصويت على استقلال كتالونيا

رئيس حكومة إقليم كتالونيا

أعربت الحكومة الإسبانية عن اعتزامها احباط التصويت بشأن الاستقلال في إقليم كتالونيا بعدما وقع ارتور ماس رئيس حكومة الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد اليوم السبت مرسوما يحدد التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء استفتاء غير ملزم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينز دي سانتاماريا في مدريد :" لن يحدث مثل هذا الاستفتاء لأنه غير قانوني ". وأضافت أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات لاستئناف استفتاء كتالونيا أمام المحكمة الدستورية، وهي خطوة سوف تمنع كتالونيا بشكل تلقائي من المضي قدما في القيام باستعدادات للتصويت. ووصف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مثل هذا التصويت بغير القانوني لأنه لن يشمل جميع الإسبان.

وفي تحدي واضح للمعارضة من الحكومة المركزية في مدريد، وقع ارتور ماس مرسوما سوف يسمح لأكثر من سبعة ملايين يقطنون الإقليم الغني بالتصويت على الاستقلال من عدمه عن إسبانيا.

وقال ماس في حفل مراسم التوقيع :" كتالونيا تريد التعبير عن نفسها. تريد أن يسمع صوتها وهي سوف تصوت ". بحيث لن يكون للاستفتاء تأثير فوري على الوضع السياسي للإقليم، لكنه يسعى لمعرفة كيف يرى السكان مستقبل كتالونيا .

أصبحت الدعوات من أجل السيادة ملحة بشكل متزايد على مدار الخمس سنوات الماضية في كتالونيا، حيث أبدى المتظاهرون التأييد لحركة الاستقلال الاسكتلندية الاخيرة بالتلويح بعلم اسكتلندا إلى جانب اعلام كتالونيا .

غير أن الاسكتلنديين رفضوا الاستقلال عن بريطانيا في تصويت 18 أيلول/سبتمبر الجاري بـ 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة وهي نتيجة قال ماس إنها عززت بلا شك تحرك إقليمه من أجل الحكم الذاتي. من جانبه رحب راخوي بالنتائج في اسكتلندا قائلا إن البلاد نجت من كارثة اقتصادية وسياسية .

غير أن الأزمة الاقتصادية في إسبانيا أثارت الحركة الانفصالية، حيث امتعض الكثير من الكتالونيين من خسارة مليارات من يوروهات المنطقة سنويا من خلال تحويلها إلى الأقاليم الأكثر فقرا من البلاد .