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ياتسينيوك: روسيا تسعى لتجميد أوكرانيا

26/9/2014

أتهم رئيس وزراء أوكرانيا أرسينى ياتسينيوك روسيا بمحاولة تجميد أوكرانيا في الشتاء المقبل بإستخدام الغاز الطبيعي كسلاح لتركيع الجمهورية السوفيتية السابقة.

أرسيني باتسينيوك


وقال ياتسينيوك في مقابلة الليلة الماضية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “ يريدون تجميدنا هذا هو الهدف وهذه ورقة رابحة أخرى في أيدى الروس، فعلاوة على الحملة العسكرية والعملية العسكرية ضد أوكرانيا لديهم ورقة رابحة أخرى وهى الطاقة.

وأضاف  الهدف النهائى لروسيا هو صراع متجمد آخر فى أوكرانيا، وقطعت شركة جازبروم الحكومية الروسية للطاقة إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في يونيو حزيران بسبب خلاف حول فاتورة غاز لم تدفعها كييف مما يثير المخاوف من عدم قدرة البلاد على تلبية إحتياجاتها في فصل الشتاء الذى يمثل ذروة الطلب.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى طرح حل مؤقت لنزاع الغاز بين روسيا وأوكرانيا خلال محادثات تتوسط فيها تعقد في برلين الجمعة، وقال ياتسينيوك إنه ليس هناك مفاوضات رسمية بشأن نزاع الغاز لكنه أوضح أن طرح خطة تساعد أوكرانيا في الحصول على إمدادات اضافية من الغاز  سيكون مفيدا بالنسبة لنا.

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