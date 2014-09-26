واشنطن: الغارات الجوية أعاقت قدرات تنظيم الدولة

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الجمعة إن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا أعاقت مراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد للجماعة.

وقال ديمبسي للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) إن العمل العسكري "المستهدف" كان له تأثير أيضا على البنية الأساسية للتنظيم في سوريا.

وأضاف ديمبسي أنه يتوقع حملة "مستمرة ومتواصلة" ضد الجماعة التي استولت على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل " نحن في بداية حملتنا لهزيمة وتدمير تنظيم داعش ولسنا في نهايتها". وأضاف هاجل في مؤتمر صحفي في البنتاغون إن الولايات المتحدة وفرنسا نفذتا 200 ضربة جوية في العراق في حين نفذت الولايات المتحدة وشركاؤها 43 ضربة جوية داخل سورية ".

وقال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن المعركة ستكون "حملة مستمرة ومتواصلة، وستستغرق وقتا طويلا ".

في سياق متصل، أفاد شهود عيان الجمعة إن 7 مدنيين بينهم أطفال قتلوا في غارة جوية للطيران الأمريكي استهدف مقرات لعناصر الدولة الاسلامية ( داعش) في أحد الاحياء شرقي الموصل شمالي بغداد.