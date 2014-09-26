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نيكولاى باتروشيف: عدد مسلحى تنظيم الدولة يصل لـ 50 ألفاً

26/9/2014

أعلن أمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف أن عدد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يصل إلى 50 ألفا، مشيراً إلى خطر عودة مسلحين يقاتلون في صفوف هذا التنظيم إلى روسيا ودول الجوار.

وقال باتروشيف في اجتماع لأمناء مجالس الأمن لرابطة الدول المستقلة الجمعة إن مسلحى تنظيم الدولة الإسلامية الذين يتراوح عددهم ما بين 30 و50 ألفاً، يتسمون بمستوى عال من التدريب العسكرى والقسوة.

وأشار أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن قمة رابطة الدول المستقلة ستعقد في مينسك في العاشر من الشهر المقبل، وستبحث تعاون الدول الأعضاء في المنظمة في تعزيز الأمن ومواجهة أخطار جديدة بما فيها خطر تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن روسيا رفضت الإنضمام إلى التحالف الدولي العربى للتصدى تنظيم الدولة الإسلامية والذى يقوم يشن هجمات جوية ضد التنظيم في كل من سوريا والعراق.

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