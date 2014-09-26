معارك بين الأكراد وتنظيم الدولة وسقوط قذائف داخل تركيا

أقترب مقاتلو وتنظيم الدولة الجمعة من بلدة إستراتيجية على حدود سوريا الشمالية مع تركيا ويخوضون معارك مع القوات الكردية سقطت خلالها على الاقل قذيفتان على الأراضى التركية.

وبدأ تنظيم الدولة هجوماً بغرض السيطرة على بلدة عين العرب الحدودية التى تعرف في الكردية باسم كوبانى منذ أكثر من اسبوع وحاصرها مقاتلو التنظيم من ثلاث جهات. وفر أكثر من 140 ألف كردي من البلدة والقرى المحيطة منذ يوم الجمعة الماضي وعبروا إلى تركيا.

وقال مراسل لرويترز أن مقاتلى التنظيم المتشدد سيطروا فيما يبدو على تل كان مقاتلو وحدات حماية الشعب وهي الجماعة المسلحة الكردية الرئيسية في شمال سوريا يشنون منه هجمات على مقاتلى التنظيم خلال الايام القليلة الماضية. ويقع هذا التل على بعد عشرة كيلومترات فقط من كوبانى.

وترددت أصوات المدفعية ونيران الاسلحة الآلية عبر الحدود وسقطت قذيفتان على الاقل على الجانب التركى. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر في الارواح في تركيا ووصلت قوات الامن لفحص الموقع.