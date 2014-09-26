لافروف ينتقد الغارات الجوية الأمريكية على سوريا

كررت روسيا انتقادها للغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مواقع الدولة الإسلامية في سوريا الجمعة قائلة إن أي عمل دولي لمكافحة الإرهاب يجب أن يلتزم بالقانون الدولي وأن يكون بموافقة دمشق.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين "نعتقد أن أي عمل دولي يتضمن استخدام القوة ضد التهديدات الإرهابية يجب أن يتم وفقا للقانون الدولي."

وأضاف أن هناك حاجة لإذن الدولة التي يجرى بها هذا العمل في إشارة إلى سوريا. وقال لافروف "من المهم جدا مثل هذا التعاون مع السلطات السورية."

كانت الولايات المتحدة التي تدعو إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وبعض حلفائها العرب نفذوا أول ضربات جوية وصاروخية يوم الثلاثاء على معاقل الدولة الإسلامية في سوريا.

من جانبها قالت واشنطن التي نفذت أيضا غارات جوية في العراق بموافقة بغداد إنها لن تنسق خططها مع سوريا التي تتهمها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات المعارضة التي تقاتل من أجل الإطاحة بالأسد منذ 2011.